Найди значение выражения a +7843, если а = 567;2415
Математика
Найди значение выражения a +7843, если а = 567;2415
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=567 567+7843=8401 а=2415 2415+7834=10249
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