Найди значения выражений (-4,8-(-1,2)):0.6+2 4/9:(-3 2/3)-(-3 3/4)*0.4
Математика
Найди значения выражений (-4,8-(-1,2)):0.6+2 4/9:(-3 2/3)-(-3 3/4)*0.4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4,8-(-1,2)=-3,6 -3,6:0,6=-6 2 4/9:(-3 2/3)=22/9:(-11/3)=22/9 * ( - 3/11) = - 2/3 -3 3/4 *0,4=- 3 3/4 * 4/10 = - 15/4 * 2/5 = - 3/2 = - 1 1/2 -6+(-2/3)=- 6 - 2/3 =(-6 * 3 - 2 * 1)/3 = -18 /3 - 2/3 = - 20/3 = - 6 2/3 -6 2/3-(-1 1/2)=- 6 2/3 + 1 1/2 = - 20/3 + 3/2 =(-20 * 2 + 3 * 3)/6 = -40/6 + 9/6 = - 31/6 = - 5 1/6 ответ - 5 1/6
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