Магнит распилили пополам. Что можно сказать про магнитные свойства концов A и B на ??есте разлома?

Физика
Магнит распилили пополам. Что можно сказать про магнитные свойства концов A и B на ??есте разлома?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А- южный полюс, В- северный полюс.
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