Синонимы словам огромный, неведомый, разговаривать,бесценный, думать, постоянно, ??айный, современный, родной.
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Синонимы словам огромный, неведомый, разговаривать,бесценный, думать, постоянно, ??айный, современный, родной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огромный - большой; неведомый - неизвестный; разговаривать - болтать; бесценный - редкий; думать - размышлять; постоянно - непрерывно; тайный - скрытый; современный - нынешний; родной - близкий.
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