Предложения со словами: император ,король , изысканный , дворец , отругать

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Предложения со словами: император ,король , изысканный , дворец , отругать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Император ждал Оратора, который был очень заинтересован искусством, в котором не надо было прилагать много усилий. Король сказал: вставь запятую,  там где это нужно: "Казнить нельзя помиловать". Изысканный вкус был у моего слуги Никиты Федоровича. Дворец был украшен дорогими камнями, да позолочен в некоторых местах. Мама отругала Никиты за несделанное домашнее задание.
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