Предложения со словами: император ,король , изысканный , дворец , отругать

Гость: Гость:

Император ждал Оратора, который был очень заинтересован искусством, в котором не надо было прилагать много усилий. Король сказал: вставь запятую, там где это нужно: "Казнить нельзя помиловать". Изысканный вкус был у моего слуги Никиты Федоровича. Дворец был украшен дорогими камнями, да позолочен в некоторых местах. Мама отругала Никиты за несделанное домашнее задание.