Решите уравнение через дескриминат: 7х - х в квадрате=10
Алгебра
Решите уравнение через дескриминат: 7х - х в квадрате=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x-x^2=10 x^2-7x+10=0 D=49-4*1*10=49-40=9 √D=√9=3 x1= x2=
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