В коробке было 50 кусочков сахара для чая каждый день семья берет 10 кусочков сахара сколько кусочков сахара останется в коробке через 2 дня

Математика

В коробке было 50 кусочков сахара для чая каждый день семья берет 10 кусочков сахара сколько кусочков сахара останется в коробке через 2 дня

Автор: Гость