В коробке было 50 кусочков сахара для чая каждый день семья берет 10 кусочков сахара сколько кусочков сахара останется в коробке через 2 дня

Математика
В коробке было 50 кусочков сахара для чая каждый день семья берет 10 кусочков сахара сколько кусочков сахара останется в коробке через 2 дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*2=20(к) 50-20=30(к) Ответ:30 кусочков останется 
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