Пользователь работал с каталогом Участники. После окончания работы с этим катало??ом он поднялся на два уровня вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом еще раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался ...
Информатика
Пользователь работал с каталогом Участники. После окончания работы с этим катало??ом он поднялся на два уровня вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом еще раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге С:\Конференция\Секции\Участники Укажите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу 1)С:\Конференция\Регионы\Списки\Участники 2)С:\Конференция\Участники 3)С:\Конференция\Регионы\Участники 4)С:\Участники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По обратному отсчёту смотрим. В буквальном смысле "Поднятся" означает выйти из папки следовательно также справедливо и с "Опустился". В конце Пользователь спускался вниз 2 раза значит выходим назад в папку C:\Конференция. По этой папке несложно понять что ответ 3 подходит больше всего т.к. пользователь дважды выходил (В начале). Вот собственно и всё . . .
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