Пользователь работал с каталогом Участники. После окончания работы с этим катало??ом он поднялся на два уровня вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом еще раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался ...

Информатика

Пользователь работал с каталогом Участники. После окончания работы с этим катало??ом он поднялся на два уровня вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом еще раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге С:\Конференция\Секции\Участники Укажите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу 1)С:\Конференция\Регионы\Списки\Участники 2)С:\Конференция\Участники 3)С:\Конференция\Регионы\Участники 4)С:\Участники

Автор: Гость