Ультрафиолетовое излучение имеет частоты: 1) Меньше, чем частоты инфракрасного д??апазона 2) Больше, чем частоты инфракрасного диапазона 3)Меньше, чем частоты видимого излучения 4) Больше, чем частоты рентгеновского диапазона

Физика
Ультрафиолетовое излучение имеет частоты: 1) Меньше, чем частоты инфракрасного д??апазона 2) Больше, чем частоты инфракрасного диапазона 3)Меньше, чем частоты видимого излучения 4) Больше, чем частоты рентгеновского диапазона
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ультрафиолетовое излучение имеет частоты: 2) Больше, чем частоты инфракрасного диапазона
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