Краткий конспект по биологии на тему обмен веществ

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Постоянный обмен веществ с окружающей средой - одно из основных свойств живых систем. В клетках непрерывно идут процессы биосинтеза (ассимиляция, или пластический обмен), т. е. при участии ферментов из простых органических соединений образуются сложные: из аминокислот - белки, из моносахаридов - полисахариды, из нуклеотидов - нуклеиновые кислоты. Все процессы синтеза идут с поглощением энергии. Примерно с такой же скоростью идет и расщепление сложных молекул до более простых с выделением энергии (диссимиляция, или энергетический обмен). Благодаря этим процессам сохраняется относительное постоянство состава клеток. Синтезированные вещества используются для построения клеток и их органоидов и замены израсходованных молекул. Для реакций обмена характерна высокая организованность и упорядоченность. Каждая реакция протекает с участием специфических белков-ферментов. Пластический и энергетический обмены неразрывно связаны. Они являются противоположными сторонами единого процесса обмена веществ. Реакции биосинтеза нуждаются в энергии, которая поставляется реакциями энергетического обмена. Для осуществления реакций энергетического обмена необходим постоянный биосинтез ферментов и структур органоидов, которые в процессе жизнедеятельности постепенно разрушаются. Пластический обмен (анаболизм) - совокупность реакций биологического синтеза, при котором из поступивших в клетку веществ образуются вещества, специфические для данной клетки. С нему относятся фотосинтез, биосинтез белков, синтез нуклеиновых кислот, жиров и углеводов. Энергетический обмен (катаболизм) - совокупность реакций ферментативного расщепления сложных органических соединений, сопровождающихся выделением энергии. Выделяют три этапа энергетического обмена: подготовительный, анаэробный и аэробный. Подготовительный этап протекает в пищеварительном тракте. На этом этапе крупные органические молекулы под действием ферментов расщепляются на мономеры. Распад веществ сопровождается выделением небольшого количества энергии, рассеивающейся в виде тепла. Анаэробный (бескислородный) этап - анаэробное дыхание. протекает в цитоплазме клеток. Мономеры, образовавшиеся на подготовительном этапе, подвергаются дальнейшему многоступенчатому расщеплению бе участия кислорода. Кислородный (аэробный) этап - аэробное дыхание. Имеется только у аэробных организмов. заключается в дальнейшем окислении молочной (или пировиноградной) кислоты до конечных продуктов - СО2 и Н2О. Этот процесс протекает в митохондриях с участием ферментов и кислорода.