Выполни действие а)13,6+4,25 б)0,074+0,42 в)68,4-5,07 г)8-4,83
Математика
Выполни действие а)13,6+4,25 б)0,074+0,42 в)68,4-5,07 г)8-4,83
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)13,6+4,25=17,85 б)0,074+0,42=0,494 в)68,4-5,07=63,33 г)8-4,83=3,17
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