Задача: Цена товара повысилась с 78 до 97,5 рубля. На сколько % повысилась цена.
Математика
Задача: Цена товара повысилась с 78 до 97,5 рубля. На сколько % повысилась цена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78:100=97,5:x; x=100*97,5/78; x=125; 125%-100%=25%; Цена товара повысилась на 25%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
В корзине было 15 яблок, груш на 7 меньше а слив столько, сколько яблок и груш вместе. Сколько было слив?
Математика
Кирилл передвигается на самокате со скоростью 12 км/ч. Он выехал из дома, рассчитыв??я прибыть на работу за 5 минут до начала совещания. Проехав не...