В корзине было 15 яблок, груш на 7 меньше, а слив столько сколько яблок и груш вместе. Сколько было слив
Математика
В корзине было 15 яблок, груш на 7 меньше, а слив столько сколько яблок и груш вместе. Сколько было слив
Ответ(ы):
Гость:
1) 15-7=8 груш 2) 15+8=23 сливы Ответ 23 сливы
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