В корзине было 15 яблок, груш на 7 меньше, а слив столько сколько яблок и груш вместе. Сколько было слив

Математика

В корзине было 15 яблок, груш на 7 меньше, а слив столько сколько яблок и груш вместе. Сколько было слив

Автор: Гость