Как называется цветочек?
Биология
Как называется цветочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это хризантема, посмотрел в интернете. Вышел почти похожий цветок!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В корзине было 15 яблок, груш на 7 меньше а слив столько, сколько яблок и груш вместе. Сколько было слив?
Математика
Кирилл передвигается на самокате со скоростью 12 км/ч. Он выехал из дома, рассчитыв??я прибыть на работу за 5 минут до начала совещания. Проехав не...
Физика
ДВЕ БУТЫЛКИ ОБЪЁМОМ 1,5 Л НАПОЛНИЛИ ДО КРАЁВ: ОДНУ-ВОДОЙ,ДРУГУЮ-КЕРОСИНОМ,КАКАЯ БУТ??ЛКА ЛЕГЧЕ И НАСКОЛЬКО? ЕСЛИ ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ 1000КГ/м3, КЕРОСИНА...