Привет у меня есть вопрос 5ц3кг26г =?

Математика
Привет у меня есть вопрос 5ц3кг26г =?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5ц = 500000г. 3кг = 3000г. 5ц3кг26г = 503026г.
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