Напишите сочинение на тему "Образ Печорина в романе Лермонтова "Герой нашего врем??ни".

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В повести "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова,Печорин показан образованным человеком с нестандартным мышлением.Из-за его неординарности люди не любят его,считают его странным. Не любят его и за его жестокость.С самым близким другом М.Максимычем он холоден,будто видит его впервые. Он эгоистичен.Он похитил девушку,которая ему приглянулась.По его вине она и погибла, Грушницкий пал от его же руки. На мой взгляд,Печорин не может не иметь хорошие качества.Печорин наблюдателен,умён,хитёр. Эти хорошие качества не заметны,Печорин отталкивает от себя других людей.Отталкивает читателей. Печорина нельзя обвинять.Он лишь ищет себя.В наше время есть точно такие же люди.