Lt was dark outside and he wss ........

Английский язык
Lt was dark outside and he wss ........
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He was scary . he afraid darkness
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