Какие изменения произошли в первой половине 19 века в одежде различных слоев населения? Одежда каких сословий осталась практически без изменений?

История
Какие изменения произошли в первой половине 19 века в одежде различных слоев населения? Одежда каких сословий осталась практически без изменений?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменения в одежде в первой половине 19 века: 1)      Наиболее яркое выделение сословных различий 2)      Одежды, расшитые драгоценными камнями, ушли в прошлое 3)      Модными становятся скромные сюртуки и платья французского покроя 4)      Введена форма для чиновников, большинство придворных носили военную форму. 5)      Ратные люди, мелкое и среднее мещанство, интеллигенция носили городские костюмы, являющегося разновидностью общеевропейского с чертами русского крестьянского костюма. У мужчин в ходу – рубашки-косоворотки, неширокие штаны (порты), подпоясанные ремнем или поясом. Обувь-сапоги. 6)      У крестьян – рубаха и штаны. Верхняя одежда: сермяги, зипуны. Зимой: овчинные шубы и полушубки, длинные тулупы, подпоясанные яркими кушаками. Шапки из вяленой шерсти или грешневики – цилиндрические коричневые шапки. Обувь – лыковые лапти с суконными или холстяными онучами (портянками), перевязанными тесьмой. Иногда поршни (морши) из сыромятной кожи. Праздничная обувь – сапоги и «коты» (тяжелые кожаные галоши). Зимой – валенки.   Я считаю, что одежда крестьян осталась практически без изменений.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Lt was dark outside and he wss ........
Ответить
Математика
В коробке было 50 кусочков сахара для чая каждый день семья берет 10 кусочков сахара сколько кусочков сахара останется в коробке через 2 дня
Ответить
Литература
Напишите сочинение на тему "Образ Печорина в романе Лермонтова "Герой нашего врем??ни".
Ответить
Математика
Привет у меня есть вопрос 5ц3кг26г =?
Ответить
Информатика
Пользователь работал с каталогом Участники. После окончания работы с этим катало??ом он поднялся на два уровня вверх, затем спустился на один урове...
Ответить