Какие изменения произошли в первой половине 19 века в одежде различных слоев населения? Одежда каких сословий осталась практически без изменений?

Гость: Гость:

Изменения в одежде в первой половине 19 века: 1) Наиболее яркое выделение сословных различий 2) Одежды, расшитые драгоценными камнями, ушли в прошлое 3) Модными становятся скромные сюртуки и платья французского покроя 4) Введена форма для чиновников, большинство придворных носили военную форму. 5) Ратные люди, мелкое и среднее мещанство, интеллигенция носили городские костюмы, являющегося разновидностью общеевропейского с чертами русского крестьянского костюма. У мужчин в ходу – рубашки-косоворотки, неширокие штаны (порты), подпоясанные ремнем или поясом. Обувь-сапоги. 6) У крестьян – рубаха и штаны. Верхняя одежда: сермяги, зипуны. Зимой: овчинные шубы и полушубки, длинные тулупы, подпоясанные яркими кушаками. Шапки из вяленой шерсти или грешневики – цилиндрические коричневые шапки. Обувь – лыковые лапти с суконными или холстяными онучами (портянками), перевязанными тесьмой. Иногда поршни (морши) из сыромятной кожи. Праздничная обувь – сапоги и «коты» (тяжелые кожаные галоши). Зимой – валенки. Я считаю, что одежда крестьян осталась практически без изменений.