(an)-геометрическая прогрессия найти сумму первых шести членов а)3;6 б)5 ;-25

Алгебра
(an)-геометрическая прогрессия найти сумму первых шести членов а)3;6 б)5 ;-25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)9,12,15,18,21 2)-55,-85,-115,-145,-175,-205 Не забудь написать а1,а2,а3 и так до 6
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