Составьте предложения и запишите их. 1) бурёнка, на, паслась, корова, лугу 2) кошки, были, у, мурки, котята, мурзик, и, васька

Русский язык

Составьте предложения и запишите их. 1) бурёнка, на, паслась, корова, лугу 2) кошки, были, у, мурки, котята, мурзик, и, васька

Автор: Гость