Составьте предложения и запишите их. 1) бурёнка, на, паслась, корова, лугу 2) кошки, были, у, мурки, котята, мурзик, и, васька
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Составьте предложения и запишите их. 1) бурёнка, на, паслась, корова, лугу 2) кошки, были, у, мурки, котята, мурзик, и, васька
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Буренка паслась с коровой на лугу 2)У Васька была кошка Мурка и котенок Мурзик
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