Какая масса углерода понадобится для восстановления железа из 48г оксида железа(III)?
Химия
Какая масса углерода понадобится для восстановления железа из 48г оксида железа(III)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3 + 3C --> 2Fe + 3CO 1) n(Fe2O3) = 48г : 160г/моль = 0,3моль 2) n(C) = 0,3моль × 3 = 0,9моль 3) m(C) = 0,9моль × 12г/моль = 10,8г
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