Помогите решить 1/3год + 25хв i 90хв 2центнера + 15кг i 320 кг
Математика
Помогите решить 1/3год + 25хв i 90хв 2центнера + 15кг i 320 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим в одинаковые величины 1) 1/3 час = 1/3*60 = 20 мин 20+25+90 = 135 мин = (2*60 +5) мин = 2 час 5 мин 2) 2 ц + 15 кг+ 320 кг = 200+15+320 =565 кг = 5 ц 65 кг.
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