Обчисли , спираючись на правило дiлення суми на число (30+48):6= (24+64):8= (27+54):9=
Математика
Обчисли , спираючись на правило дiлення суми на число (30+48):6= (24+64):8= (27+54):9=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(30+48):6=30:6+48:6=5+8=13 (24+64):8=24:8+64:8=3+8=11 (27+54):9=27:9+54:9=3+6=9
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