На какую высоту поднимится груз масса 40 кг с помощью подемника мощностью 400вт за п??омежуток времени 10 с при кпд равным 80%

Физика

На какую высоту поднимится груз масса 40 кг с помощью подемника мощностью 400вт за п??омежуток времени 10 с при кпд равным 80%

Автор: Гость