На какую высоту поднимится груз масса 40 кг с помощью подемника мощностью 400вт за п??омежуток времени 10 с при кпд равным 80%

Физика
На какую высоту поднимится груз масса 40 кг с помощью подемника мощностью 400вт за п??омежуток времени 10 с при кпд равным 80%
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД=mgh/(N*t) h=КПД*Nt/(mg) h=8м
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