Права и обязанности детей по отношению к родителям.

Обществознание
Права и обязанности детей по отношению к родителям.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-право ребёнка жить и воспитываться в семье; -право ребёнка знать своих родителей, право на их заботу о себе; -право на совместное с ними проживание; -право общаться со своими родителями, другими родственниками; -право на имущество. За невыполнение государственных законов суд может лишить родительских прав, тогда заботу о ребёнке берёт на себя государство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Один из двух одинаковых шариков плавает в воде а другой в керосине Сравните дейст??ую шарики выталкивающей силы
Ответить
Русский язык
Синонимы словам огромный, неведомый, разговаривать,бесценный, думать, постоянно, ??айный, современный, родной.
Ответить
Русский язык
Предложения со словами: император ,король , изысканный , дворец , отругать
Ответить
Физика
На какую высоту поднимится груз масса 40 кг с помощью подемника мощностью 400вт за п??омежуток времени 10 с при кпд равным 80%
Ответить
Математика
Обчисли , спираючись на правило дiлення суми на число (30+48):6= (24+64):8= (27+54):9=
Ответить