Права и обязанности детей по отношению к родителям.

Гость: Гость:

-право ребёнка жить и воспитываться в семье; -право ребёнка знать своих родителей, право на их заботу о себе; -право на совместное с ними проживание; -право общаться со своими родителями, другими родственниками; -право на имущество. За невыполнение государственных законов суд может лишить родительских прав, тогда заботу о ребёнке берёт на себя государство.