Один из двух одинаковых шариков плавает в воде а другой в керосине Сравните дейст??ую шарики выталкивающей силы

Гость: Гость:

Fарх.воды = плотность* g * V Faрх.кер = плотность*g*V Т.к. g и V одинаковы, то делим плотность воды на плотность керосина= 1000:800=1,25 раз Fархимеда у воды больше чем Fархимеда у керосина.