Один из двух одинаковых шариков плавает в воде а другой в керосине Сравните дейст??ую шарики выталкивающей силы

Физика
Один из двух одинаковых шариков плавает в воде а другой в керосине Сравните дейст??ую шарики выталкивающей силы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fарх.воды = плотность* g * V Faрх.кер = плотность*g*V Т.к. g и V одинаковы, то делим плотность воды на плотность керосина= 1000:800=1,25 раз Fархимеда у воды больше чем Fархимеда у керосина.
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