Найди значения выражений. 8 – 3 9 – 5 7 + 2 1 – 0 3 + 6 7 – 4 Подчеркни красным уменьшаемые, зеленым – вычитаемые.
Математика
Найди значения выражений. 8 – 3 9 – 5 7 + 2 1 – 0 3 + 6 7 – 4 Подчеркни красным уменьшаемые, зеленым – вычитаемые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это нельзя решить с первого действия 8-39= -31
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