They decide what the constitution and the laws passed by the congress mean when there is an argument about their meaning перевод предл??жения
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They decide what the constitution and the laws passed by the congress mean when there is an argument about their meaning перевод предл??жения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они решают, что Конституция и законы, принятые Конгрессом в виду, когда существует спор об их значении
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