Помогите решить ребус ВАР*Р=ДАР и объясните решение
Математика
Помогите решить ребус ВАР*Р=ДАР и объясните решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВАР x Р = ДАР Решение обычно осуществляется подбором. Ответ: 125 x 5 = 625 Я ДУМАЮ ЭТО ИМЕЛОСЬ ВВИДУ =))
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