У дви каструли поровну розлили 8 л молока. З першои каструли використали 3 л молока Скильки литрив молока залишилося у перший каструли?
Математика
У дви каструли поровну розлили 8 л молока. З першои каструли використали 3 л молока Скильки литрив молока залишилося у перший каструли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8÷2=4. 2) 4 - 3= 1(осталось в первой кастрюле)
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