Помогите. Конституция
Обществознание
Помогите. Конституция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основной, а тесть письменный закон страны. Он представлен в синей книжке из 9 глав
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