От Заречной до Мухино я шёл 0,8 часа со скоростью 5,5 км/ч, а от Мухино до Каменки ехал на велосипеде 1,4 часа со скоростью 12,5 км/ч.НА СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ МУХИНО ДАЛЬШЕИ ОТ КАМЕНКИ ДАЛЬШЕ ЧЕМ ОТ ЗАРЕЧНОЙ.
Математика
От Заречной до Мухино я шёл 0,8 часа со скоростью 5,5 км/ч, а от Мухино до Каменки ехал на велосипеде 1,4 часа со скоростью 12,5 км/ч.НА СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ МУХИНО ДАЛЬШЕИ ОТ КАМЕНКИ ДАЛЬШЕ ЧЕМ ОТ ЗАРЕЧНОЙ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5,5*0,8=4,4(км)-от Заречной до Мухино 2) 12,5*1,4=17,5(км)-от Мухино до Каменки 3) 17,5-4,4=13,1(км)-на столько от Каменки до Мухино дальше, чем от Заречной до Мухино.
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