От Заречной до Мухино я шёл 0,8 часа со скоростью 5,5 км/ч, а от Мухино до Каменки ехал на велосипеде 1,4 часа со скоростью 12,5 км/ч.НА СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ МУХИНО ДАЛЬШЕИ ОТ КАМЕНКИ ДАЛЬШЕ ЧЕМ ОТ ЗАРЕЧНОЙ.

Математика

От Заречной до Мухино я шёл 0,8 часа со скоростью 5,5 км/ч, а от Мухино до Каменки ехал на велосипеде 1,4 часа со скоростью 12,5 км/ч.НА СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ МУХИНО ДАЛЬШЕИ ОТ КАМЕНКИ ДАЛЬШЕ ЧЕМ ОТ ЗАРЕЧНОЙ.

Автор: Гость