решите уравнение пож 3х-10(-1-4х)=-3х-7

Алгебра
решите уравнение пож 3х-10(-1-4х)=-3х-7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано линейное уравнение: 3x-10(-1-4x)=-3x-7 Раскрываем скобки в левой части уравнения: 3x-10*1+10*4*x=-3*x-7 Проводим подобные слагаемые в левой части уравнения: 10+43*x=-3*x-7 Переносим свободные слагаемые (Без x) из левой части в правую: 43*х=-17-3*х Переносим слагаемые с неизвестным х их правой части в левую: 46*х=-17 Разделим обе части уравнения на 46: х=-17/(46) х=-17/46
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите на множители 8x^2-9
Ответить
География
У подножия горы на высоте 2300 м над уровнем океана давление воздуха равно 756 мм, а на вершине горы в то же самое время 720 мм. Определите относит...
Ответить
Математика
28м в кубе.= ? дм в кубе,17см в кубе = ? дм в кубе,700мм в кубе =?дм в кубе
Ответить
Литература
Написать загадку собственного сочинения про имя Никита.
Ответить
Алгебра
Представьте выражение в стандартном для многочлена виде: 1)5b²-4b(0,75b+1); 2)12c⁴-2,5c²(6c²+0,4c-2); 3)7b(4c-b)+4c(c-7b); 4)8a(b-0,5a)-2b(...
Ответить