решите уравнение пож 3х-10(-1-4х)=-3х-7

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Дано линейное уравнение: 3x-10(-1-4x)=-3x-7 Раскрываем скобки в левой части уравнения: 3x-10*1+10*4*x=-3*x-7 Проводим подобные слагаемые в левой части уравнения: 10+43*x=-3*x-7 Переносим свободные слагаемые (Без x) из левой части в правую: 43*х=-17-3*х Переносим слагаемые с неизвестным х их правой части в левую: 46*х=-17 Разделим обе части уравнения на 46: х=-17/(46) х=-17/46