У подножия горы на высоте 2300 м над уровнем океана давление воздуха равно 756 мм, а на вершине горы в то же самое время 720 мм. Определите относительную и абсолютную высоту горы?

География
У подножия горы на высоте 2300 м над уровнем океана давление воздуха равно 756 мм, а на вершине горы в то же самое время 720 мм. Определите относительную и абсолютную высоту горы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 756-720=36 2)36*10.5=378 3)2300-378=1922
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