Петя, Ваня и Миша собирали грибы. Петя собрал семь пятнадцатых от всех грибов, Ваня собрал пять двенадцатых от оставшихся грибов - Миша собрал 56 грибов. Вопрос сколько грибов всего? Помогите пожалуйста решить задачу по действ...

Математика

Петя, Ваня и Миша собирали грибы. Петя собрал семь пятнадцатых от всех грибов, Ваня собрал пять двенадцатых от оставшихся грибов - Миша собрал 56 грибов. Вопрос сколько грибов всего? Помогите пожалуйста решить задачу по действиям.

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