Петя, Ваня и Миша собирали грибы. Петя собрал семь пятнадцатых от всех грибов, Ваня собрал пять двенадцатых от оставшихся грибов - Миша собрал 56 грибов. Вопрос сколько грибов всего? Помогите пожалуйста решить задачу по действ...
Математика
Петя, Ваня и Миша собирали грибы. Петя собрал семь пятнадцатых от всех грибов, Ваня собрал пять двенадцатых от оставшихся грибов - Миша собрал 56 грибов. Вопрос сколько грибов всего? Помогите пожалуйста решить задачу по действиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-7/15=8/15(гр.)-собрали Ваня и Миша 2) 1-5/12=7/12(гр.)-собрал Миша, это 56 грибов. 3) 56*12:7=96(гр.)-собрано всего. ( 96:
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