Помогите пожалуйста задание:1,2,3,4,5. Срочно!!!! Пожалуйста!!!! Нужно в школу!!!!!! Заране?? огромное спасибо!!!!!
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Помогите пожалуйста задание:1,2,3,4,5. Срочно!!!! Пожалуйста!!!! Нужно в школу!!!!!! Заране?? огромное спасибо!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пролетели летние каникулы. Где ты побывал летом? Как чудесно загорать на солнышке и купаться в море! Скучал ли ты по одноклассникам? Здравствуй, школа!
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