1.номер Отметьте на кординатной прямой точки B(-7),C(4),E(-6,5),A(-3),N(6.5),S(1),F(7) 2.номер a)-4,32и4,1 б)-3и-3,2 в)-5/8и-7/9 г)-3/8и0
Математика
1.номер Отметьте на кординатной прямой точки B(-7),C(4),E(-6,5),A(-3),N(6.5),S(1),F(7) 2.номер a)-4,32и4,1 б)-3и-3,2 в)-5/8и-7/9 г)-3/8и0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 номер а)1 меньше б)1 больше в)1 больше г)1 меньше
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