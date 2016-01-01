Выпиши слова ,в которо=ых нет мягких согласных звуков: ЛИСТЬЯ,КОРНИ,ВЕТКИ,ЦВЕТКИ,П??ОДЫ,КРОНА,СТЕБЕЛЬ,СЕМЕНА,СТВОЛ
Русский язык
Выпиши слова ,в которо=ых нет мягких согласных звуков: ЛИСТЬЯ,КОРНИ,ВЕТКИ,ЦВЕТКИ,П??ОДЫ,КРОНА,СТЕБЕЛЬ,СЕМЕНА,СТВОЛ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоды, крона, ствол...
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