Выпиши слова ,в которо=ых нет мягких согласных звуков: ЛИСТЬЯ,КОРНИ,ВЕТКИ,ЦВЕТКИ,П??ОДЫ,КРОНА,СТЕБЕЛЬ,СЕМЕНА,СТВОЛ

Русский язык
Выпиши слова ,в которо=ых нет мягких согласных звуков: ЛИСТЬЯ,КОРНИ,ВЕТКИ,ЦВЕТКИ,П??ОДЫ,КРОНА,СТЕБЕЛЬ,СЕМЕНА,СТВОЛ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоды, крона, ствол...
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