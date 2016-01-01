Обьясни смысл пословицы слезами горю не поможешь
Окружающий мир
Обьясни смысл пословицы слезами горю не поможешь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем то ,что слезы это бессмысленно, а нужно делать делами
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