Найдите давление,производимое стулом на паркет,масса которого 7320 г, а площадь одн??й ножки 4 см в квадрате?

Физика

Найдите давление,производимое стулом на паркет,масса которого 7320 г, а площадь одн??й ножки 4 см в квадрате?

Автор: Гость