Найдите давление,производимое стулом на паркет,масса которого 7320 г, а площадь одн??й ножки 4 см в квадрате?

Физика
Найдите давление,производимое стулом на паркет,масса которого 7320 г, а площадь одн??й ножки 4 см в квадрате?
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Гость:
"Паркет, масса которого..." Масса паркета?... Неправильное условие. Ну да ладно. Дано: Решение: Ответ: 
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