Найдите давление,производимое стулом на паркет,масса которого 7320 г, а площадь одн??й ножки 4 см в квадрате?
Физика
Найдите давление,производимое стулом на паркет,масса которого 7320 г, а площадь одн??й ножки 4 см в квадрате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Паркет, масса которого..." Масса паркета?... Неправильное условие. Ну да ладно. Дано: Решение: Ответ:
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