Немецкий ботаник, по происхождению поляк ,объяснил процесс редукционного деления ядер растительных клеток.Кто это? 1)Мартин Бейеринк 2) Дзёкити Такалинэ 3)Эдвард Страсбургер 4)Карл Корренс.

Биология
Немецкий ботаник, по происхождению поляк ,объяснил процесс редукционного деления ядер растительных клеток.Кто это? 1)Мартин Бейеринк 2) Дзёкити Такалинэ 3)Эдвард Страсбургер 4)Карл Корренс.
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Правильный ответ: 3) Эдвард Страсбургер.Удачи в биологии!

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