Етистик созине ангиме курау

Қазақ тiлi
Етистик созине ангиме курау
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Етістік кимыл іс əрекетті білдірет мен секірдім, мен отырдым олар етістік. Етістіктің сурактары не ісдеді не гылды деген суракка жауап береді етістік кушті
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