На какие вопросы отвечает Горький в легенде о Данко?

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На какие вопросы отвечает Горький в легенде о Данко?
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 Героями ранних произведений Горького становятся люди гордые, сильные, смелые, которые в одиночку вступают в борьбу с темными силами. Одно из таких произведений — рассказ “Старуха Изергиль”.      Сюжет построен на воспоминаниях старухи Изергиль о своей жизни и рассказанных ею легендах о Ларре и Данко. В легенде повествуется о смелом и красивом юноше Данко, который любит людей больше, чем себя, — беззаветно и всем сердцем. Данко — настоящий герой — мужественный и бесстрашный, во имя благородной цели — помощи своему народу — он способен на подвиг. Когда охваченное страхом, обессиленное долгим странствием по непроходимому лесу племя уже хотело идти к врагу и принести ему в дар свою свободу, появился Данко. В его глазах светились энергия и живой огонь, народ поверил в него и пошел за ним. Но утомленные трудным путем, люди опять пали духом и перестали верить Данко, и в этот переломный момент, когда озлобленная толпа стала плотнее окружать его, чтобы убить, Данко вырвал сердце из своей груди, осветив им путь к спасению.      Образ Данко воплощает в себе высокий идеал — гуманиста, личность большой духовной красоты, способную к самопожертвованию ради спасения других людей. Этот герой, несмотря на свою мучительную смерть, не вызывает в читателе чувство жалости, потому что его подвиг выше подобного рода чувств. Уважение, восторг, восхищение — вот что чувствует читатель, представляя в своем воображении юношу с пламенным взором, держащим в руке искрящееся любовью сердце.      Положительному, возвышенному образу Данко Горький противопоставляет “негативный” образ Ларры — гордеца и эгоиста Ларра считает себя избранным и на окружающих его людей смотрит, как на жалких рабов. На вопрос, почему он убил девушку, Ларра отвечает: “Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги, а владеет он животными, женщинами, землей... и еще многим”.      Его логика проста и ужасна, если бы каждый стал следовать ей, то на земле в скором времени осталась бы жалкая горстка людей, борющихся за выживание и охотящихся друг на друга. Понимая всю глубину неправоты Ларры, не в состоянии простить и забыть совершенное им преступление, племя осуждает его на вечное одиночество. Жизнь вне общества порождает в Ларре чувство невыразимой тоски. “В его глазах, — говорит Изергиль, — было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира”.      Гордость, по мнению автора, — чудеснейшая черта характера. Она делает раба свободным, слабого — сильным, ничтожество превращает в личность. Гордость не терпит ничего обывательского и “общепринятого”. Но гипертрофированная гордость порождает абсолютную свободу, свободу от общества, свободу от всех моральных устоев и принципов, которая в итоге приводит к ужасным последствиям.      Именно эта мысль Горького является ключевой в рассказе старухи Изергиль о Ларре, который будучи именно таким — абсолютно свободным — индивидуумом, умирает духовно для всех (и прежде всего для самого себя), оставаясь жить вечно в своей физической оболочке. Герой обрел в бессмертии смерть. Горький напоминает о вечной истине: нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Ларра был обречен на одиночество и истинным счастьем считал для себя смерть. Подлинное же счастье, по мнению Горького, заключается в том, чтобы отдать себя людям, как это сделал Данко.      Отличительная черта данного рассказа — резкий контраст, противопоставление хорошего и плохого, доброго и злого, светлого и темного.      Идейный смысл рассказа дополняется обрисовкой образа повествовательницы — старухи Изергиль. Ее воспоминания о своем жизненном пути — тоже своеобразная легенда о смелой и гордой женщине. Старуха Изергиль больше всего ценит свободу, она с гордостью заявляет, что никогда не была рабой. Изергиль с восхищением говорит о любви к подвигу: “Когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно”.      В рассказе “Старуха Изергиль” Горький рисует исключительные характеры, возвеличивает гордых и сильных духом людей, для которых свобода превыше всего. Для него Изергиль, Данко и Ларра, несмотря на крайнюю противоречивость натуры первой, кажущуюся бесполезность подвига второго и бесконечную отдаленность от всего живого третьего, — подлинные герои, люди, несущие в мир идею свободы в разных ее проявлениях.      Однако для того чтобы по-настоящему прожить жизнь, недостаточно “гореть”, недостаточно быть свободным и гордым, чувствующим и беспокойным. Нужно иметь главное — цель. Цель, которая оправдывала бы существование человека, потому что “цена человека — дело его”. “В жизни всегда есть место подвигу”. “Вперед! — выше! все — вперед! и — выше — вот кредо настоящего Человека”.
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