От каких величин зависит давление жидкости? а) силы трения жидкости о стенки сосуда. б) объема жидкости. в) плотности жидкости. г) глубины, на которой измеряется давления.

Физика

От каких величин зависит давление жидкости? а) силы трения жидкости о стенки сосуда. б) объема жидкости. в) плотности жидкости. г) глубины, на которой измеряется давления.

Автор: Гость