От каких величин зависит давление жидкости? а) силы трения жидкости о стенки сосуда. б) объема жидкости. в) плотности жидкости. г) глубины, на которой измеряется давления.
Физика
От каких величин зависит давление жидкости? а) силы трения жидкости о стенки сосуда. б) объема жидкости. в) плотности жидкости. г) глубины, на которой измеряется давления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- давление равно произведению плотности жидкости, ускорения свободного падения и глубины погружения. Следовательно давление зависит от: в) Плотности жидкости г) Глубины, на которой измеряется давление.
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