Укажи падеж прилагательных, выдели в них окончания. в старом доме, у дальнего озер??, около красивого берега, ранним утром, в соседнюю рощу, веселому разговору, свежий ветер.

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Укажи падеж прилагательных, выдели в них окончания. в старом доме, у дальнего озер??, около красивого берега, ранним утром, в соседнюю рощу, веселому разговору, свежий ветер.

Автор: Гость