Укажи падеж прилагательных, выдели в них окончания. в старом доме, у дальнего озер??, около красивого берега, ранним утром, в соседнюю рощу, веселому разговору, свежий ветер.
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Укажи падеж прилагательных, выдели в них окончания. в старом доме, у дальнего озер??, около красивого берега, ранним утром, в соседнюю рощу, веселому разговору, свежий ветер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В старом доме(П.п). у дальнего озера(Р.п). около красивого берега(Р.п) .ранним утром(Д.п).в соседнюю рощу(В.п).весёлому разговору(Д.п). свежий ветер(В.п)
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