Есть ли в рассказе Константина Паустовского Теплый хлеб предложения с метафорами Если есть то какие

Литература
Есть ли в рассказе Константина Паустовского Теплый хлеб предложения с метафорами Если есть то какие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К.Паустовский как известно не хотел использовать метафоры,и обошелся без них в рассказе"Горячий хлеб".
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