Раскройте скобки 1) -3(4+5 m-6n) 2) -0.2(-14t+z-25y) 3)(-3,1x+7,8y-9.6)*0,1 4)(0,7x-0,6y+0,5z)*(-1,5p)
Математика
Раскройте скобки 1) -3(4+5 m-6n) 2) -0.2(-14t+z-25y) 3)(-3,1x+7,8y-9.6)*0,1 4)(0,7x-0,6y+0,5z)*(-1,5p)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -12 - 15m + 18n 2) 2,8t - 0,2z + 5y 3) -0.31x + 0,78y - 0,96 4) -1,05xp + 0,9yp - 0,75p
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