Пять словосочетаний "существительное + прилагательное" к слову опасность

Русский язык
Пять словосочетаний "существительное + прилагательное" к слову опасность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реальная опасность,нелепая опасность,большая опасность,лесная опасность,абсолютная опасность.

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