Пять словосочетаний "существительное + прилагательное" к слову опасность
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Пять словосочетаний "существительное + прилагательное" к слову опасность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реальная опасность,нелепая опасность,большая опасность,лесная опасность,абсолютная опасность.
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