Пожалуйста помогите решить задачу по химии NH4CL+NANO2=N2+NACL+H20 Дано: m(NH4CL)=3г m(NANO2)=1,5г Найти:V(N) при н.у.?
Химия
Пожалуйста помогите решить задачу по химии NH4CL+NANO2=N2+NACL+H20 Дано: m(NH4CL)=3г m(NANO2)=1,5г Найти:V(N) при н.у.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молярная масса NaNO2 - 74 г/моль. Следовательно, количество вещества - 1,5/74=0,(027) моль. Молярная масса NН4Сl - 53,5 г/моль. Следовательно, количество вещества - 3/53,5=0,0561 моль. На каждую реакцию уходит одинаковое число молей вещества, следовательно, весь хлорид аммония израсходован и образовано 0,0561 молей газа. При нормальных условиях один моль любого газа занимает 22,4 л. Следовательно, объем газа - 0,0025 л или 2,5 кубических сантиметра.
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