Один известный философ утверждал, что существование пудинга доказывается тем, чт?? его съедают.Какой критерий истины здесь подразумевается?
Обществознание
Один известный философ утверждал, что существование пудинга доказывается тем, чт?? его съедают.Какой критерий истины здесь подразумевается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь подразумевается критерий истины - практика.
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